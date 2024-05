Sinner - Roma è costata cara | beffa Parigi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 13 maggio 2024), gli Internazionali d’Italia hanno fatto da spartiacque e sono stati decisivi: lo scenariono è surreale. La differenza avrebbe potuto farla, ma non l’ha fatta. Janniknon ha partecipato per via del problema all’anca, per curare il quale si è affidato alle mani sapienti del team del JMedical, mentre Carlos Alz si è ritirato per un edema muscolare al pronatore rotondo, all’avambraccio per intenderci. I riflettori erano tutti per Novak Djokovic, dunque, grande favorito dell’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itE nessuno, in tutta onestà, aveva pensato che a farlo fuori dal Foro potesse un avversario qualunque, tale Alejandro Tabilo. Il cileno, però, lo ha messo ko in quattro e quattr’otto. Lo ha annichilito, non ...