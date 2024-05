Simeone a Betsson Sport | Ho lottato tanto per arrivare a Napoli e mi sono trovato subito bene

Simeone, primo argentino dopo Maradona a vincere lo scudetto: “Ho lottato tanto per arrivare fin qui” - Simeone, primo argentino dopo Maradona a vincere lo scudetto: “Ho lottato tanto per arrivare fin qui” - “Quando me lo ricordano, mi da una grande gioia,” ha detto con un sorriso. “Sono arrivato qui e ho lottato tanto per arrivarci.” Parlando del supporto ricevuto dai suoi genitori, ha rivelato quanto ...

Ermal Meta si prepara alla paternità: rivelazioni sul nuovo album e lotta contro gli attacchi di panico - Ermal Meta si prepara alla paternità: rivelazioni sul nuovo album e lotta contro gli attacchi di panico - Ermal Meta, il cantante di origini albanesi, ha recentemente annunciato durante un'intervista a "Verissimo" di essere in attesa del suo primo figlio. Questa ...

napoli, simeone: "ho lottato per arrivare sin qui" - napoli, simeone: "ho lottato per arrivare sin qui" - Presso il Konami Training Center proseguono gli appuntamenti di Betsson Sport con i protagonisti del Napoli. Uno di loro è Giovanni Simeone, ...