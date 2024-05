Silhouette a bassotto e manici ad arco dominano la stagione - a partire da Le Teckel bag di Alaïa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 13 maggio 2024) Basta dare un’occhiata al braccio di ogni trend setter per capire quale sia la borsa a spalla primavera 2024 sul podio più alto delle tendenze. Impossibile non rimanere colpiti da questa forma insolita e accattivante che ormai si vede dappertutto. E che completa i look più cool della, dal più casual al più elegante. Stiamo parlando di quel modello dallalunga e stretta, simile a un, con tanto diad, spesso molto alti e pronunciati. Una forma che non si è vista spesso in giro e che ha attirato per questo l’attenzione fin da subito. Ma soprattutto una borsa che, nonostante le apparenze, si dimostra più funzionale di quanto possa sembrare. Rivelandosi ...