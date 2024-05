"Siamo di fronte al rischio più elevato di una guerra nucleare". La "profezia" del premio Nobel - "Siamo di fronte al rischio più elevato di una guerra nucleare". La "profezia" del premio Nobel - L'intervista al Premio Nobel per la pace Carlos Umaña, lancia un'allarme sul rischio di una possibile guerra nucleare e delle conseguenze che potrebbe portare all'umanità ...

"Mai più la guerra" incontro interessante con Raffaele Crocco, proposto dalla Pro Loco di Sant'Alessio - Serata intensa, domenica 12 maggio, all'Eli Hotel di Sant'Alessio Siculo, a cura della Pro Loco e coordinata dalla presidente Pina Sara Basile, con la pregevole presenza del Giornalista e Scrittore Ra ...

Donnola selvatica, la strategia dei piloti ucraini importata dalla guerra in Vietnam per abbattere le difese aeree russe - Le missioni da "donnola selvatica" stanno dando un imprinting nuovo alla guerra. I piloti ucraini, grazie alle armi americane, effettuano pericolosi missioni usate dagli Usa nella guerra ...