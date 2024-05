Sia lode a Crosetto che non scarica Toti

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Se vi chiedete perché è sempre bene dubitare di una maxi–inchiesta che decapita il potere politico di una regione, leggetevi l’intervista di Raffaele Cantone di ieri. Un pm, uno dei più in vista d’Italia, uno di quelli che dovrebbe conoscere a menadito la Costituzione e il principio di presunzione di innocenza, ha commentato l’arresto die l’indagine che vi sta dietro come se fosse già tutto accertato, come se il processo – l’unico momento in cui gli indizi si cristallizzano in prove – fosse stato già celebrato. Ecco perché, in questo marasma in cui Giuseppe Conte si getta nel fango, la sinistra -al netto degli imbarazzi su Bari- chiede “chiarezza” e un pezzo del centrodestra non si spende così tanto a favore del governatore, suonano come miele le parole di Guidoa cui “fanno ribrezzo le persone che speculano su vicende di questo ...