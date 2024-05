Si svolgerà dal 23 al 29 maggio al Cinema Eden di Arezzo Officine Social Movie 2024

Per quanto riguarda la programmazione di stasera. Su Sky Cinema Uno HD, alle 21:15 sul canale 301, potrai vivere un'intensa esperienza con " Good Kill ", un thriller diretto dal regista di "Lord Of War", interpretato da Ethan Hawke. Il film segue la ...

La sposa cadavere a Fermo - La sposa cadavere a Fermo - Programmazione completa delle uscite nelle sale cinematografiche di provincia di Fermo (Fermo). Consultabile gratuitamente online, oltre 3000 cinema in tutte le città e comuni d'Italia. Orari, film, c ...

CamminaMenti, il primo festival dedicato alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza a Cittadella - CamminaMenti, il primo festival dedicato alla letteratura per l’infanzia e l’adolescenza a Cittadella - Da segnare assolutamente in agenda l’evento di venerdì 17 maggio alle 21, Autori a confronto, tra cinema e Storia, un dialogo con Manlio Castagna e Jean-Claude van Rijckeghem, firma di Testa di Ferro, ...

Megalopolis, il film di Coppola ha finalmente una distribuzione nonostante le difficoltà! - Megalopolis, il film di Coppola ha finalmente una distribuzione nonostante le difficoltà! - Megalopolis verrà presentato giovedì 16 maggio a Cannes, e rappresenta il ritorno dietro la macchina da presa per una leggenda del cinema mondiale come Francis Ford Coppola, che per l'occasione ha ...