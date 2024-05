Sgarbi e il quadro ‘Concerto con bevitore’ | le chat inchiodano l’ex sottosegretario in corsa per le europee

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nell'inchiesta giornalistica di Fatto Quotidiano e Report spuntano nuoveche confermerebbero il coinvolgimento di Vittorionel caso della tentata vendita illecita del dipinto 'Concerto con bevitore', attribuito a Valentin de Boulogne.smentisce: "È stato comprato non da me, ma da un mio vecchio amico per 10mila euro".