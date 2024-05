Settore Giovanile Inter - risultati weekend | 3 vittorie e una sconfitta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ildell’è sceso in campo questocon l’Under 19, l’Under 17, l’Under 16 e l’Under 15. Di seguito tutti i. UNDER 19 Campionato, 32ª giornata: Lazio vs4–3 Marcatori: 25? Di Maggio, 75? Lavelli, 89? Stankovic. UNDER 17Amichevole,vs Albinoleffe 4-2Marcatori: 42? El Mahboubi, 72? Tassotti, 79? Kukulis. UNDER 16 Campionato, Hellas Verona vs1-3Marcatori: 11? Moranduzzo, 39?, 75? La Torre. UNDER 15Campionato, andata ottavi di finale: Parma vs2-3Marcatori: 44? Matarrese, 49? Piva, 70? Evangelista. Fonte:.it-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...