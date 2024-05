Sette vittime da gennaio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lo scorso 5 aprile Gian Carlo Pettenati pedone di 82 anni è stato investito da un motociclista mentre attraversava in via Aldo Moro a Bruzzano in un punto privo di strisce pedonali L’anziano era stato trasportato in condizioni gravissime al Niguarda dove è morto poco dopo Soccorso pure il centauro