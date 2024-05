Serie D - Play off | la grande impresa Il Tau sbanca Gavorrano e vola in finale

(Di lunedì 13 maggio 2024) FOLLONICA1 TAU ALTOPASCIO 3 FOLLONICA: Filippis, Pignat, Dierna (29’ st Pino), Grifoni (18’ st Souare), Nardella (29’ st Ceccanti), Barlettani (9’ st Mauro), Lo Sicco, Macrì, Ampollini, Mencagli (11’ st Regoli), Botrini. (A disp.: Marenco, D’Agata, Modic, Bellini). All.: Masi. TAU ALTOPASCIO: Di Biagio, Zini, Bernardini, Malva (35’ st Piccini), Capparella (35’ st Andolfi), Bruzzo, Antoni, Manetti (23’ st Perillo), Lombardo (47’ st Odianose), Meucci, Bruno (23’ st Quilici). (A disp.: Di Cicco, Noccioli, Bartelloni, Vellutini). All.: Venturi. Arbitro: Palmieri di Brindisi. Reti: 43’ pt Bruno, 4’ st Antoni, 9’ st Botrini, 38’ st Piccini.- Il Tau stupisce ancora. E si aggiudica la semi-off contro il Follonica. Primo tempo che ...

