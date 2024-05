Serie C - Playof - tanti pareggi e fattore campo rispettato Avanza la Casertana che elimina L’Audace Cerignola

(Di lunedì 13 maggio 2024) I risultati della seconda fase del primo turno deif diC, con cinque match su sei finiti in parità: del girone Cnoe Taranto. I risultati del secondo turno dei Play off Si è disputata oggi la seconda fase del primo turno dei play-off diC, con sei partite che hanno visto L'articolo Teleclubitalia.

Tutte le informazioni in merito alla data , l’ orario , la diretta tv e lo streaming di Casertana-Cerignola , match valevole per il secondo turno dei playoff del campionato italiano di Serie C 2023 / 2024 . La formazione campana entra in questo fase del ...

Alle 20:30 di oggi, sabato 11 maggio, Casertana e Cerignola scenderanno in campo in occasione del secondo turno Playoff della fase a gironi del gruppo C. Grande attesa per vedere all’opera le due squadre, che hanno chiuso la stagione regolare ...

Le informazioni su data , orario e diretta tv e streaming del doppio confronto tra Juventus Next Gen e Casertana, valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023 / 2024 . I bianconeri hanno sovvertito il pronostico, battendo ...

Il tabellone del Primo Turno della fase nazionale playoff: il Catania contro l'Atalanta U23 - Il tabellone del Primo Turno della fase nazionale playoff: il Catania contro l'Atalanta U23 - La Lega Pro ha effettuato i sorteggi delle gare del Primo Turno della fase nazionale dei playoff di serie C. Molte sfide affascinanti, tra cui Taranto-Vicenza e Triestina-Benevento.

Calcio: in attesa degli ultimi verdetti, cresce la pattuglia di siciliane nella prossima serie D - Calcio: in attesa degli ultimi verdetti, cresce la pattuglia di siciliane nella prossima serie D - La Nuova Igea Virtus ha chiuso il suo campionato di serie D e sta già definendo i programmi ed i progetti per la prossima stagione. Dopo aver definito l’accordo con... Vai all'articolo ...

Juventus Next Generation-Casertana probabili formazioni: le scelte di Brambilla e Cangelosi - Juventus Next Generation-casertana probabili formazioni: le scelte di Brambilla e Cangelosi - Juventus NG-casertana le probabili formazioni scelte per l'occasione dai due tecnici Massimo Brambilla e Vincenzo Cangelosi. Playoff serie C ...