Serie C NOW 2023 2024 | i playoff nazionali in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

(Di lunedì 13 maggio 2024) Su Skye insu NOW c’è lo spettacolo dellaC, con tutte le partite fino al 2025 inesclusiva: in campo laC NOWper ivalidi per la promozione inB. Tanti gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post partita, … L'articolo proviene dain TV.

Continua la festa scatenata in casa Bologna dopo la matematica qualificazione in Champions League e il club è già proiettato alla prossima stagione. I bookmaker sono ottimisti sul club rossoblu, a prescindere da cosa si deciderà sul futuro di ...

Roma, 13 maggio 2024 – La Serie C scalda i motori. Martedì al via la fase nazionale dei Playoff , che vedrà le squadre contendersi l’ultimo posto per la Serie B. Ai sei club che hanno superato la fase a gironi si aggiungono le terze classificate ...

Oltre a tifare per il Padova tiferemo anche contro le squadre Under, ecco perchè - Oltre a tifare per il Padova tiferemo anche contro le squadre Under, ecco perchè - Per la prima volta tra le contendenti ci saranno anche due squadre under: Juventus (alla sua quarta apparizione ai playoff) e Atalanta. I dati raccolti in questi cinque anni dicono che le squadre ...

SIAMO MAREA delle THE CLEOPATRAS sarà in radio dal 17 maggio - SIAMO MAREA delle THE CLEOPATRAS sarà in radio dal 17 maggio - Dal 17 maggio 2024 sarà in radio “Siamo Marea”, il nuovo singolo delle The Cleopatras che anticipa l'uscita del nuovo EP “Naturalmente punk”.

Pallamano: semifinali Playoff, tra Jomi e Brixen si deciderà in gara 3 - Pallamano: semifinali playoff, tra Jomi e Brixen si deciderà in gara 3 - StampaSarà gara 3 delle semifinali playoff a decidere quale squadra tra Jomi Salerno e Brixen continuerà la corsa allo scudetto. Le due formazioni torneranno in campo alle 19.00 di domani, martedì 14 ...