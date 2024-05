Serie B femmile - le amaranto sotto di un gol recuperano nella ripresa Tuteri firma il pari contro il Cesena

(Di lunedì 13 maggio 2024) AREZZO Trovano un pareggio lenell’ultima partita interna della stagione. Con la salvezza già messa al sicuro le ragazze di Ilaria Leoni trovano un puntoilnel confronto cher si è disputato allo stadio Comunale. La partita è vivace con occasioni da una parte e dell’altra con le bianconere che trovano la via del gol al 32’ approfittando di una respinta corta di Holzer. Palla raccolta da Jansen dopo un batti e ribatti, assist al centro per Milan che di prima intenzione porta in vantaggio le bianconere. Dopo tre minuti di recupero ilva al riposo in vantaggio per uno a zero. L’Arezzo si riorganizza al rientro in campo, ma le ospiti attaccanto con leche devono prestare attenzione. Al 58’ ecco la rete:con un sinistro preciso sul palo più ...

