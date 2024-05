Serie A | Tar conferma multa a Tim e Dazn per intesa su diritti calcio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Restanote le sanzioni inflitte a metà dello scorso anno dall’Antitrust a Tim eper alcune clausole del loro accordo sulla trasmissione delle partite del campionato didiA nel triennio 2021-2024. L’ha deciso il Tar del Lazio con una lunga e complessa sentenza con la quale ha giudicato i ricorsi proposti daLtd,Media Services, Telecom Italia, Fastweb e Sky Italia. In base ai ricavi che sarebbero derivati a Tim edalla commercializzazione deitelevisivi per la stagione sportiva 2021-2022, l’Autorità ha sanzionato Tim con 760.776,82 econ 7.240.250,84 euro. Per l’Antitrust, l’accordo, che prevedeva l’esclusiva a favore di Tim e il divieto di partnership con i concorrenti, poteva ...

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Fiorentina-Monza , match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Classica partita di fine stagione al Franchi, perché gli ospiti non hanno sostanzialmente più obiettivi, mentre i ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Lecce e Udinese, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Le sconfitte di Frosinone e Cagliari hanno regalato l’aritmetica salvezza ai salentini, i quali vogliono comunque ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Monza, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La priorità dei viola rimane la Conference League, ma è importante anche fare punti in campionato per non ...

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma venerdì allo Stadio Franchi per la ...

La Copa America 2024 sarà trasmessa in esclusiva e diretta su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Tutte le 32 partite della ...

«I fratelli Hartono hanno investito prima nella comunità e poi negli ultimi 18 mesi sulla squadra. E ora vogliono consolidarsi in serie A», ha aggiunto Casalberto Ludi.