Serie A – La Roma a lezione di calcio a Bergamo Per la Champions ora ci vorrebbe un miracolo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il risultato è occasionale, la prestazione no. Il mantra di mister Zeman ci è tornato in mente al minuto 66’ di Atalanta –. Annichilita e stordita da una Dea in vantaggio di due gol dopo appena 20’ (ma le reti al passivo potevano essere sei fino a quel momento), laha avuto undi rigore generosamente assegnato da Guida e trasformato da Pellegrini. Inferiore tatticamente, tecnicamente e fisicamente agli avversari, la squadra di De Rossi ha avuto addirittura la possibilità di pareggiare (ancora Pellegrini pericoloso al tiro) pur continuando a subire le micidiali ripartenze bergamasche che non si trasformavano in gol per questione di centimetri. Alla fine due pali e 24 tiri subiti (7 nello specchio della porta) sono l’amaro bilancio di una serata da incubo che certifica il sesto posto come obiettivo massimo della ...