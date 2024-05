Serie A e non solo - la guida al rebus panchine I nuovi allenatori della stagione 2024 25 | chi resta e chi va

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una volta si diceva valzer degli. Espressione un po’ trita. E se si vuolere su metafore musicofile altrettanto trite, si può dire che quest’anno la musica non sia per nulla cambiata. TraA e più in generale Europa, questo sembra essere un anno di profondi cambiamenti. Con un effetto domino che riguarda davvero un po’ tutti, a partire dalle big (in Italia,Simone Inzaghi è al sicuro) fino alle zone più basse. C’è tanto da raccontare, ilfattoquotidiano.it prova a fare un po’ di ordine. Ultimo aggiornamento: 13 maggio alle ore 15/2025,: chie chi va Atalanta: Gasperini. Di base, verrebbe da mettere “confermato”, ma come sempre capita a fineil suo ...

Il Lecco è ufficialmente retrocesso in Serie C. Dopo solo una stagione in cadetteria, la squadra lombarda saluta già il campionato, con tre...

Fabregas: «Noi i migliori dal 26 novembre. Como, Parma e Catanzaro hanno sempre proposto calcio» - Fabregas: «Noi i migliori dal 26 novembre. Como, Parma e Catanzaro hanno sempre proposto calcio» - Subentrato a Moreno Longo a stagione in corso, Cesc Fabregas è stato uno dei condottieri della promozione in serie A del Como. Affiancato da Osian Roberts, lo spagnolo ha scritto la pagina più ...

L'ex presidente onorario dopo la qualificazione europea: "Dobbiamo ringraziare tre persone: il presidente Saputo, Sartori e l'allenatore" - L'ex presidente onorario dopo la qualificazione europea: "Dobbiamo ringraziare tre persone: il presidente Saputo, Sartori e l'allenatore" - L'ex presidente onorario dopo la qualificazione europea: "Dobbiamo ringraziare tre persone: il presidente Saputo, Sartori e l'allenatore" ...

Giandonato su Canzi: "Al di sopra della media, è l'uomo dei miracoli che riporterà in alto la Juventus Women. E sulla Next Gen..." - Giandonato su Canzi: "Al di sopra della media, è l'uomo dei miracoli che riporterà in alto la Juventus Women. E sulla Next Gen..." - "L'effetto, sinceramente, è molto particolare, perché negli anni di serie C ha fatto molto bene sia ad Olbia ... Sono molto curioso come lui, visto anche che vorrei provare a fare l'allenatore in un ...