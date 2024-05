Senza la leva obbligatoria siamo cresciuti peggiori

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag – L’eventuale ritorno dellamilitaresta facendo, ovviamente, discutere. All’interno dello stesso governo, al cui interno si è divisi sulla questione. Se il ministro dei Trasporti Matteo Salvini lo ritiene un grande progetto educativo, per quello della Difesa Guido Crosetto non può essere interpretato esattamente in tal senso, non tout court almeno. Quanto segue è una riflessione franca e onesta sul tema, arricchita dalla propria esperienza di comune cittadino e di italiano., uno strumento di crescita civile e nazionale Laè stata probabilmente l’ultimo residuo di pedagogia abbattuto dall’Italia repubblicana. Non erano bastati il progressivo oblio di una storia nazionale completamente abbandonata a sé stessa, la psicosi ...