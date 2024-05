Senza di loro non ce la farei - Meloni e la solidarietà delle mamme di Ginevra E sulle chat | Quando posso comment - dico la m -a, v -to, partecipo

(Di lunedì 13 maggio 2024) La Presidente del Consiglio Giorgiasi è raccontata in veste di mamma durante la puntata speciale di "Mamma Dilettante", il podcast di Diletta Leotta, in occasione della Festa della Mamma. L'intervista ha offerto uno spaccato inedito sul rapporto tra la Premier e la figlia, di quasi otto anni. L'articolo .

La maternità come una «epifania» che rivela il senso profondo della vita, «mette a posto le tue fragilità» e «ti regala la vera solidarietà tra donne». In una lunga intervista 42 minuti - a Diletta Leotta ( per il suo podcast « mamma dilettante», ...

La presidente del Consiglio è stata ospite del podcast di Diletta Leotta, dove era solo la « mamma di Ginevra »: «Cerco di dirle quanto è importante il lavoro che fa la mamma e spero così che un giorno non dirà “tu non c’eri"»

Giorgia Meloni: “Sono della chat di classe di mia figlia, quando posso rispondo e voto. La aiuto con i compiti, anche troppo” - Giorgia meloni: “Sono della chat di classe di mia figlia, quando posso rispondo e voto. La aiuto con i compiti, anche troppo” - La presidente del Consiglio Giorgia meloni è stata ospite, ieri, 12 maggio, in occasione della Festa della mamma, di Diletta Leotta nel podcast “mamma Dilettante“, La premier ha parlato del suo rappor ...

