Seinfeld e Zerocalcare al tempo della polarizzazione dell’ironia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Quel tipico sorriso teso, imbarazzato e vagamente stralunato con cui Jerryreagiva alle tante piccole assurditàvita nel telefilm che lo ha reso una celebrità per tutti gli anni novanta, ai tempi in cui i telefilm si chiamavano ancora telefilm, era alstesso particolarmente adeguato e apparentemente fuori contesto, sul palcocerimonia inaugurale dell’università americana in cui ieri si apprestava a tenere il suo discorso, mentre una parte degli studenti se ne andava indignata e un’altra parte lo contestava per le sue posizioni pro-Israele. Una scelta di campo, anche questa, insieme naturale e inconsueta, per il comico ebreo che dopo il 7 ottobre ha sentito l’esigenza di schierarsi, pur avendo sempre rappresentato un genere di comicità del tutto disimpegnata e disincantata, perfettamente in ...

