Segre | Gli odiatori seriali dovrebbero essere curati

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Ricevo minacce pazzesche che ho ignorato per anni. E mi preoccupo, perché sono una mamma, una nonna, di questiin generale cheprotetti e. Ma io ho visto tutto, come potrei avere paura a uscire di casa?”. È quanto ha detto la senatrice a vita Liliana, intervenuta a Milano al Convegno “Le vittime dell’odio” in corso al Memoriale della Shoah.al Memoriale della Shoah: “Siamo accusati di tutto quello che noi per primi non vorremmo vedere” “Questi– ha detto– hanno problemi gravissimi,da equipe di medici specializzati e invece nessuno se ne cura”. I nomi degli– ha sostenuto ancora ...

