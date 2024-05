Segre | A chi mi augura la morte rispondo ' Calma - ho 93 anni e mezz - non dovete aspettar tanto'

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Agenzia Vista) Milano, 13 maggio 2024 “Mino la? Io: ‘, ho 93o, non è che devono'. Ma uno chea me laè lui da curare, lui dovrebbe avere un equipe di medici specializzati al seguito per capire perchélaa una alla quale manca poco come la”, ha affermato la senatrice Lilianasul palco dell'evento dell'Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori, a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

