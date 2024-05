Sedicenne inghiottito dal fiume Nella nuotata tra le due sponde la corrente non ha dato scampo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 13 maggio 2024) MEDOLAGO (Bergamo) Il primo caldo, la voglia di fare un bagno nel. Ma per un 16enne, P.B., origini sudamericane, residente a Cernusco sul Naviglio, nel Milanese, il tuffo nell’Adda si è rivelato tragico. La disgrazia ieri intorno all’ora di pranzo a Medolago. Il corpo privo di vita è stato recuperato a tre metri di profondità. Secondo le prime informazioni, il ragazzo era con la famiglia e amicispiaggia di Medolago, zona molto frequentata soprattutto nei festivi, dove già in passato ilaveva ““ altri bagnanti poco esperti. È una bella domenica di maggio, le temperature più che primaverili, sono un invito per un bagno. Il 16enne entra in acqua, raggiunge a nuoto la sponda opposta. Ma non riesce a tornare a rivaseconda traversata. Il ragazzo, apparso in ...