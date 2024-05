Seconda Categoria Il ringraziamento del Le Torri Castelplanio a Simone Fugante | Ci ha regalato emozioni indimenticabili

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Ha lavorato con tanti giovani, con i quali ha instaurato un rapporto fantastico, fuori e dentro lo spogliatoio. Daremo continuità al lavoro egregio svolto da lui e dal suo vice Valerio Maccioni”, 13 maggio 2024 – Il Lesaluta mistere riparte per il futuro. La società rossoblù, infatti, con una nota ha ringraziato il tecnico cingolano per l’impegno nelle ultime due stagioni. “Stiamo valutando – spiega il sodalizio – alcune situazioni, cercando di dare continuità all’egregio lavoro svolto dae dal suo vice Valerio Maccioni”.ha guidato la squadra indal 2022-2023 al 2023-2024, annate nelle quali la squadra ha ottenuto due salvezze tranquille. “Dopo due ...

