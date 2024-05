Se Toti ha potuto imperare impunemente è responsabilità del Pd Alle Europee voto Santoro

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel 2015 a Genova, dopo il disastro del governatorato di Claudio Burlando (Pd), un insieme di gruppi di volenterosi della società civile, senza alcun rapporto con centri di poteri, cercò di opporsi alla candidatura di Giovanni. Sapevamo chi era e ci bastavano le sue credenziali: cresciuto all’ombra di Craxi e Berlusconi, formatosi a Mediaset come giornalista, respirò e inalò odori malefici che il suo padrone, il pregiudicato che aveva rapporti stretti con la mafia, aveva generosamente sparso: “La Fininvest ha finanziato Cosa Nostra ed è stata in rapporti con la mafia” (Ferruccio Pinotti e Luca Testaroli, Colletti sporchi, Rizzoli 2008; Cassazione, sentenza n. 28225, 09-05-2014). Potevamo riuscire nell’intento di avere come presidente della Regione Liguria, l’ex sindaco di La Spezia, Giorgio Pagano, partigiano e resistente. Il narcisismo della finta sinistra e il ...