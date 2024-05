Se sei ossessionato dal risparmio - potresti soffrire di iperopia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 13 maggio 2024), benedetto. Chi ne èsoffre di. I soldi non crescono sugli alberi, questo lo sappiamo dai tempi in cui ci leggevano Pinocchio. Guadagnare soldi è difficile e spenderli invece è facilissimo. Per questo un'oculata gestione dei risparmi è una cosa auspicabile, assolutamente positiva. A volte però la tendenza alpuò essere un'ossessione. Gli italiani in questo sono specialisti. Notoriamente ci piace stare tranquilli, forse troppo, tanto che molto spesso i soldi risparmiati dagli italiani giacciono in stagnanti depositi bancari a interessi zero o ancora peggio «sotto il materasso». Negli Stati Uniti gli psicologi hanno ribattezzato questo disturbo come, sinonimo del più noto termine ipermetropia, proprio come nel caso del disturbo ...