Scontro tra auto e scooter | 50enne pontino finisce in ospedale

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un grave incidente stradale quello verificatosi ieri mattina, 12 maggio, a Terracina, e che ha visto l’intervento dei Carabinieri del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile: nellosono rimasti coinvolti un’vettura con alla guida un uomo di 41 anni ed un ciclomotore condotto da unresidente a Terracina. Per cause in corso di accertamento, il conducente del ciclomotore, che procedeva con direzione Terracina centro, giunto a un incrocio, ha urtato la ruota posteriore destra dell’vettura condotta dal 41enne. Il conducente del ciclomotore, sprovvisto di patente di guida e di assicurazione, è stato trasportato presso l’Fiorini dal personale del 118 intervenuto. I veicoli sono stati posti sotto sequestro. L'articolo proviene da Dayitalianews.