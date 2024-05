Scontri tra tifosi - quelli del Genoa avvertono la Samp | 'Niente tregua!'

Alcuni disordini si sono verificati all’esterno dello stadio Del Duca e in città ad Ascoli Piceno dopo la sconfitta della squadra di casa contro il Pisa e la retrocessione in Serie C dei bianconeri. Alcune migliaia di tifosi hanno lanciato ...

Ascoli , 11 maggio 2024 – E’ pesante il bilancio degli incidenti avvenuti ieri sera al termine di Ascoli -Pisa che ha sancito la retrocessione della squadra bianconera in Serie C. A fine partita è esplosa la rabbia degli ultras che hanno assediato lo ...

Ascoli Piceno: quattro arresti dopo gli incidenti verificatisi al termine dell'incontro di calcio Ascoli-Pisa

Scontri fuori dal Del Duca, arrivano i primi provvedimenti: 4 tifosi dell'Ascoli arrestati - Identificati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. I tafferugli venerdì sera in seguito alla retrocessione della squadra in serie C

