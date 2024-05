Scomparsa di Denise Pipitone - c’è una nuova segnalazione

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 13 maggio 2024) “C’è un’altra minore che è stata fotografata in un gruppo di persone che è davvero somigliante a mia figlia. Quell’immagine risale a molti anni fa e stiamo cercando di individuare l’anno. Io non ho mai perso la speranza. Sono caduta a terra emotivamente tante volte, adesso per esempio non è un periodo semplice per me. Io non voglio demordere anche sulla diffusione delle locandine”. Piera Maggio, la madre diall’età di 4 anni a Mazara del Vallo il primo settembre 2004, riaccende la speranza. La donna ospite della trasmissione Domenica In ha raccontato di avere ricevuto un nuovo indizio da cui ripartire per una ricerca che dura ininterrottamente da 20 anni. Una foto di una ragazza molto somigliante aè stata inviata alla madre Piera Maggio ha spiegato anche di ...