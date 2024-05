Scicli - trovato morto in casa | tracce di sangue in camera da letto e in altre stanze | ipotesi omicidio

(Di lunedì 13 maggio 2024)dinelladae in. Il cadavere di un uomo di 40 anni è statonella sua abitazione di via Manenti nel centro storico di, in provincia di Ragusa. Ci sarebberodinelladadell’uomo e in diversedella. A dare l’allarme è stato un familiare. Gli investigatori non escludono l’. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il magistrato di turno. L'articolo proviene da Dayitalianews.

Trovato morto in casa, tracce di sangue in diverse stanze: giallo a Scicli, non si esclude l’omicidio - Trovato morto in casa, tracce di sangue in diverse stanze: giallo a Scicli, non si esclude l’omicidio - Indagini in corso sulla morte di 40enne di Scicli, molto note nel comune del Ragusano, trovato cadavere da alcuni familiari nella sua casa di via Manenti ...

Trovato morto in casa a Scicli tra tracce di sangue, si indaga per omicidio - Trovato morto in casa a Scicli tra tracce di sangue, si indaga per omicidio - Ci sarebbero tracce di sangue nella camera da letto dell’uomo e in diverse stanze della casa. A dare l’allarme è stato un familiare. Gli investigatori non escludono… Disclaimer - Il post dal titolo: ...

Bazoli: «Il sangue versato in piazza Loggia allude a un potere occulto contro la democrazia» - Bazoli: «Il sangue versato in piazza Loggia allude a un potere occulto contro la democrazia» - Alle 11 iniziano le celebrazioni in Aula a Palazzo Madama con il presidente Mattarella e le maggiori cariche del governo. Interverrà anche il senatore bresciano Alfredo Bazoli ...