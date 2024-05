Schlein in Piemonte | La sanità tra i punti centrali del programma

Carlo Calenda nel campo largo con Elly Schlein e Giuseppe Conte dopo le Regionali in Sardegna e alla luce dell'alleanza, che include anche Matteo Renzi, in Abruzzo? Falso. Le parole del leader di Azione dopo la vittoria di Alessandra Todde sono ...

Carlo Calenda nel Campo largo con Elly Schlein e Giuseppe Conte dopo le Regionali in Sardegna e alla luce dell'alleanza, che include anche Matteo Renzi, in Abruzzo? Falso. Le parole del leader di Azione dopo la vittoria di Alessandra Todde sono ...

“Israele e i palestinesi in poche parole”, Travaglio al Salone: “Capisco la rabbia per Gaza. Netanyahu primo colpevole dell’antisemitismo” - “Israele e i palestinesi in poche parole”, Travaglio al Salone: “Capisco la rabbia per Gaza. Netanyahu primo colpevole dell’antisemitismo” - "Capisco le manifestazioni e le proteste, perché ai crimini di guerra di Netanyahu non segue nessuna sanzione. Ma oltre alla rabbia bisognerebbe studiare la storia": Travaglio presenta il suo libro al ...

Elezioni Regionali 2024, è valzer di poltrone: non solo Umbria anche Liguria e Emilia Romagna ‘a rischio’ urne - Elezioni Regionali 2024, è valzer di poltrone: non solo Umbria anche Liguria e Emilia Romagna ‘a rischio’ urne - Non solo Umbria, ma anche altre due regioni potrebbero andare al voto anticipato in autunno. Si tratta di Ligura e Emilia Romagna.

Transizione verde e salari poveri, commissari europei a Torino con il Pd per la conferenza su lavoro e impresa - Transizione verde e salari poveri, commissari europei a Torino con il Pd per la conferenza su lavoro e impresa - «Il mondo delle imprese, le categorie, le Confindustrie territoriali vogliono sentire la nostra voce. Vogliono dal Partito democratico l’idea che un’alternativa di governo è possibile», dice Paolo Gen ...