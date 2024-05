Scherma | i risultati delle gare nazionali under 14 a Riccione Il Circolo Imola sale sul podio L’allieva Facchini si conferma

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ilsul gradino più basso delai campionati italiani14 che si sono disputati a. Nella gara più importante della stagioneGiadaha ribadito l’alloro vinto in precedenza nella competizione italiana a squadre. "I suoi miglioramenti erano evidenti – ha spiegato Andrea Ufficiali, direttore tecnico –, dimostrati com una condotta di gara encomiabile che è stata all’altezza della competizione anche nei momenti più difficili con qualche sconfitta di troppo nella fase a gironi. Il meglio, poi, è arrivato nelle sfide a eliminazione diretta dove ha mostrato grande carattere eliminando avversarie quotate". Avrebbe meritato qualcosa di più, invece, Sara Mirandola (22esima) dopo un ...

Risultati in crescita per gli Under 14 del Cus Scherma Estra (nella foto) nella prova interregionale delle categorie giovanili che si è svolta al Pala Terme di Montecatini. bronzo per Sofia Pichierri nelle Bambine: un’ottima gara, la sua, sin dai ...

Otto atleti della società Macerata scherma hanno gare ggiato ai tricolori under 14 di Riccione che, per la prima volta, ha incluso la scherma paraolimpica e non vedenti. Tra i 3.273 atleti c’erano i maceratesi Gioele Accettura, Pietro Ceccarelli, ...

Club Scherma Salerno di bronzo con Sirya Bernadette Lambiase ai Campionati Italiani Under 14 di Riccione RICCIONE – Una nuova medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Under 14 brilla nella bacheca del Club Scherma Salerno . L’ha conquistata a ...

Annachiara Allara tricolore Under 17 - Annachiara Allara tricolore under 17 - Annachiara Allara e Alessandro Boero sono i campioni italiani under 17 di Pentathlon Moderno. I due atleti della Junior Asti, infatti, hanno trionfato nella gara di casa, al termine di un’intensa due ...

Scherma, la spadista teatina Falcone scrive la storia: è campionessa d’Italia under 20 - scherma, la spadista teatina Falcone scrive la storia: è campionessa d’Italia under 20 - Primato per l'Abruzzo dal mondo della scherma: Bianca Falcone del Circolo Teate scherma vince il Campionato Nazionale Gold Giovani. È tutto l'Abruzzo a salire sul gradino più alto del podio insieme a ...

