Schede precompilate - urne manomesse e voti rubati | false notizie in vista del voto

(Di lunedì 13 maggio 2024) ??Conoscere quali falsità sono state diffuse in passato, e in che modo, può aiutare a distinguere un’informazione affidabile da una che non lo è. Di Camilla Vagnozzi Tra il 6 e il 9 giugno 2024 i cittadini dei 27 Stati membri dell’Unione europea saranno chiamati a votare per eleggere i nuovi membri del Parlamento UE. Come hanno spiegato i colleghi di Pagella Politica, i primi a votare saranno i cittadini olandesi giovedì 6 giugno, seguiti dall’Irlanda e poi da tutti gli altri. Nel nostro Paese si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. Ma se le date possono cambiare da Stato a Stato, la disinformazione a cui sono esposti i cittadini europei è in larga parte la stessa. Analizzando lediffuse in passato a ridosso di diverse elezioni nazionali, emergono alcuni schemi comunicativi e alcune categorie di contenuti che è ...