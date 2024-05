Scandalo in chiesa - guai per coppia 30enni | fedeli lanciano allarme

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un vero e proprioquello che si è verificato inper unadi: a lanciare l’alcuniQuando si supera davvero il limite e non si ha minimamente il rispetto di dove ci si trovi in quel momento. Purtroppo questo è accaduto, nelle ultime ore, nelladi Sant’Andrea a Viareggio (provincia di Lucca). Un vero e proprioquello che ha visto come protagonisti (assolutamente in negativo) unadi. Un uomo ed una donna nel pomeriggio di ieri, domenica 12 maggio, sono stato sorpresi daimentre stavano compiendo degli atti sessuali. Proprio all’interno del luogo sacro.in...