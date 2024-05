Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, che dà il via alla fase di assegnazione ed esecuzione dei lavori della nuova velostazione di Caronno Pertusella. Costo complessivo per il Comune: 220mila euro. Pannelli fotovoltaici, ...

Sbandati e senzatetto in stazione: a Caronno arriva la Polfer - Sbandati e senzatetto in stazione: a caronno arriva la Polfer - Da un paio di settimane una pattuglia della polizia ferroviaria presidia, ma solo per poche ore e solo nel weekend.

Ieri a Saronno: aggressione in stazione. In attesa del Ploggin a Caronno. Invasione ultras Pavia - Ieri a Saronno: aggressione in stazione. In attesa del Ploggin a caronno. Invasione ultras Pavia - SARONNO - Picchiato alla stazione di Saronno sud: soccorso dalla guardia giurata. E’ stata la guardia giurata della Sicuritalia a trovare e soccorrere il ...

Accoltellò minorenne. In manette tunisino - Accoltellò minorenne. In manette tunisino - Arrestato dai carabinieri di Saronno un ventottenne tunisino rintracciato a caronno Pertusella con l’accusa di aver tentato di uccidere a coltellate un connazionale diciassettenne la sera dell’11 marz ...