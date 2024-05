Sauditi a Napoli - Della Posta Invimit | Portarli qui? Un’impres - ma la città è alla vigilia di grandi cambiamenti

(Di lunedì 13 maggio 2024) “È importante che comeabbiamo contribuito a realizzare questa ulteriore occasione di incontro e confronto tra l’Italia e l’Arabia Saudita, un partner affidabile che guarda con molto interesse le opportunità di investimento nel nostro Paese”. Ad affermarlo è Giovanna, Amministratore delegato diSgr, in occasioneBusiness Conference “Strengthening Saudi – Italian cooperation for a common and sustainable development” organizzata da The European House Ambrosetti, in collaborazione con, all’Unione Industriali-. Lo dimostra anche l’incontro tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il principe Mohammed bin Salman, che ha confermato l’impegno del Governo per creare relazioni bilaterali proficue con questi Paesi”. “Per ...

Dall'immobiliare all'agrifood, ecco come gli arabi vogliono investire a Napoli - Dall'immobiliare all'agrifood, ecco come gli arabi vogliono investire a Napoli - La visita della delegazione del "Saudi Italian Business Council" a Pompei, composta di 400 persone, è stata caratterizzata da una serie di incontri finalizzati a favorire partnership su progetti di co ...

De Laurentiis incontra gli arabi in città: investimenti e progetti - De Laurentiis incontra gli arabi in città: investimenti e progetti - «No, non cede il Napoli. O meglio: il club azzurro non è proprio in vendita. A nessun prezzo». Le voci all’interno della società si affrettano a fare chiarezza, nel caso ce ne fosse bisogno: De Lauren ...

Sceicchi arabi a Napoli per investire: i vertici del Fondo Pif hanno incontrato ieri De Laurentiis in un hotel - Sceicchi arabi a Napoli per investire: i vertici del Fondo Pif hanno incontrato ieri De Laurentiis in un hotel - A Napoli arrivano gli sceicchi dell'Arabia Saudita che vogliono investire nella città e c'è stato anche un incontro con il presidente De Laurentiis in vista del futuro del club. Sceicchi a Napoli: il ...