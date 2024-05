Sassuolo vs Cagliari | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 13 maggio 2024) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Gli emiliani non possono fallire per evitare la retrocessione, mentre i sardi cercano la salvezza matematica.Vssi giocherà domenica 19 maggio 2024 alle ore 12.30 presso il Mapei StadiumVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Malgrado una situazione di classifica drammatica, gli emiliani restano ancora in corsa per la salvezza, distante due punti. Ma il tempo stringe e, a due giornate dal termine, occorrono sei punti e poi sperare. Disastroso il cammino nelle ultime cinque giornate con una vittoria, un pareggio e tre sconfitte Stanno leggermente meglio i sardi che vantano tre punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Ranieri, che sembrava fuori dalla lotta ha però ...