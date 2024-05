Sassuolo in Serie B se Tutte le combinazioni

Il Milan femminile pareggia a Napoli e allunga la striscia positiva a nove gare (sette vittorie). Le rossonere di Corti, già certe del primo posto in poule salvezza, sono passate in svantaggio a causa di un’autorete di Gallazzi, poi l’1-1 ...

Game over. La 36ma giornata lascia il Sassuolo al penultimo posto a 180’ dalla fine della stagione, gli consegna la 21ma sconfitta stagionale complice il 72mo gol subito e gli prospetta, come orizzonte potenziale, giusto uno spareggio-salvezza a 35 ...

VOTI Genoa Sassuolo , che cosa non ha funzionato in casa neroverde tra Ballardini e i giocatori . Ecco le valutazioni fatte da La Gazzetta Il Sassuolo perde a Marassi 2-1 dopo essersi trovato in vantaggio e complica alquanto la sua situazione. Troppe ...

La Lega di Serie A, nei prossimi giorni, diffonderà date e orari per l'ultima di campionato

Volley Mercato: la UYBA porta in A1 Federica Pelloni - Il libero, classe 2002, dopo la bella stagione ad Offanengo, ha convinto il tecnico Caprara a puntare su di lei per la prossima stagione ...

Primavera 1, il punto. I play-off sfiorati non cambiamo il giudizio positivo sul Cagliari - Il rammarico per i play-off, che la matematica non permette, resta. Ma anche il bel campionato del Cagliari non può passare sotto traccia. Durante la stagione, con qualche alto e basso, ci sono state ...