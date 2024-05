Sassuolo | appare il miracolo - poi sfuma Adesso la serie B è davvero a un passo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 13 maggio 2024) Game over. La 36ma giornata lascia ilal penultimo posto a 180’ dalla fine della stagione, gli consegna la 21ma sconfitta stagionale complice il 72mo gol subito e gli prospetta, come orizzonte potenziale, giusto uno spareggio-salvezza a 35 punti – ma per guadagnarselo servono due vittorie in due partite – al quale ci si appende in mancanza d’altro. Più realisticamente, quello che è andato in scena a Marassi, di fonte a 31mila spettatori – in tribuna anche Veronica Squinzi, accanto al dg Giovanni Carnevali – è ild’addio dei neroverdi nei confronti della massimadopo undici stagioni. E dire che tutto sembrava annunciare l’impresa: avevano perso, nell’ordine, Frosinone, Cagliari ed Empoli, e alnon si chiedeva di fare altro che vincere per agganciare quota 32 e regalarsi una possibile ...