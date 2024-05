Sarah - una comunicazione importante Amici 2 - non era mai successo nella storia del talent

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024)ha scelto i suoi finalistisemifinale del serale di domenica 12 maggio. Ildi Maria De Filippi finirà sabato 18 maggio. Dopo otto mesi e otto puntate del serale, la semifinale ha regalato una gara ricca di emozioni eo artistico, ma anche tanti colpo di scena. Come annunciato da Maria De Filippi in apertura di puntata, gli allievi che quest’anno avrebbero avuto la possibilità di staccare il biglietto per finale sarebbero stati 5, anziché 4 come nelle altre edizioni del. Marisol è la prima a qualificarsi, battendo primae poi Midaprima manche della semifinale. Promosso quindi Dustin, altro ballerino in corsa per il titolo. Poco dopo, Petit stacca il pass per la finale, diventando il primo cantante a qualificarsi per la ...