Sarà lui a dirlo tutti Teo Mammucari - grandi novità | l’annuncio ufficiale atteso a giorni

(Di lunedì 13 maggio 2024) Grandein arrivo per Teo. Sono giornate intense per il popolare conduttore che fa della vena comica uno dei suoi tratti vincenti. Nei mesi scorsi è stato protagonista a “Ballando con le Stelle” dove tra l’altro ha ricevuto la visita della figlia Giulia emozionandosi. Poi ha anche raccontato di essere stato portato dalla mamma in un collegio all’età di 4 anni: “Ho vissuto l’inferno, pensare che ero solo un bambino”. In questo periodo, inoltre, Teoè impegnato nel nuovo show di Milly Carlucci, “L’Acchiappatalenti“. Il conduttore è uno dei talent scout insieme con Sabrina Salerno, Mara Maionchi, Wanda Nara e Francesco Paolantoni. Il loro compito è quello di trovare i veri talenti tra i concorrenti in gioco. Comunque, come annunciato da TvBlog, perè in arrivo una nuova entusiasmante ...