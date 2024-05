Santalucia Anm | Le accuse di Crosetto ai pm? Frasi denigratorie e ricostruzioni fantastiche che non fanno bene alle istituzioni Su La7

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) “L’attacco del ministrocontro i magistrati? Sono affermazioni talmente vaghe che faccio fatica a rispondere sul piano delle argomentazioni serie. Non so davvero che dire, perché sono affermazioni buttate lì e sonodi tutto l’ordine giudiziario. Che vuol dire che i magistrati sono senza controllo? Sonoche innescano polemiche a cui mi voglio sottrarre. A cosa fa riferimento il ministro?”. Così a Omnibus (La7) il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe, replicadurissimerivolte dal ministro della Difesa Guidocontro i magistrati in una intervista alla Stampa, dove il politico di Fratelli d’Italia, a proposito dell’inchiesta della procura di Genova sulla corruzione in Liguria e dell’arresto ...