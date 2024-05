Sánchez vince un' altra scommessa - questa volta in Catalogna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il Partito socialista del premier spagnolo, Pedro, ha vinto le elezioni regionali indi ieri, superando i due partiti indipendentisti, Junts+ ed Esquerra Republicana de Catalunya (Erc). Con il 28,5 per cento dei voti e 9 seggi in più, i socialisti sono nettamente davanti a Junts (21 per cento e 3 seggi in più), mentre l'Erc registra un crollo (13,5 per cento e 13 seggi in meno). Anche il Partido popular ha ritrovato forza, collocandosi in quarta posizione con l'11 per cento e 12 seggi in più, davanti all'estrema destra di Vox. Questo è un estratto di Europa Ore 7, la newsletter settimanale di David Carretta che potete ricevere iscrivendovi qui. A, che dopo le ultime elezioni legislative ha scelto la normalizzazione dei rapporti con gli indipendentisti, ottenendo in cambio il sostegno decisivo nel ...