Sampdoria - Darboe a rischio per Palermo | Ricci o Kasami per sostituirlo

Palermo e Sampdoria si sfideranno in occasione del turno preliminare del Playoff di Serie B 2023 / 2024 . La partita (gara unica) è in programma alle 20:30 di venerdì 17 maggio 2024 . Il match, come tutta la stagione regolare, sarà visibile su Sky ...

Il Secolo: “Sampdoria a Palermo, oggi l’Osservatorio decide per i tifosi. Dubbio Darboe, non si allena. In caso di forfeit c’è Kasami” - Il Secolo: “sampdoria a palermo, oggi l’Osservatorio decide per i tifosi. Dubbio Darboe, non si allena. In caso di forfeit c’è Kasami” - L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla gara tra sampdoria e palermo e i tifosi doriani che attendono direttive dall’ONMS.

Il Secolo: “Sampdoria a Palermo, missione possibile. I numeri e le statistiche sono dalla parte dei blucerchiati” - Il Secolo: “sampdoria a palermo, missione possibile. I numeri e le statistiche sono dalla parte dei blucerchiati” - L’edizione odierna de “Il Secolo XIX” si sofferma sulla gara che la sampdoria verrà a giocare a palermo. Missione possibile. Difficile, certo. Molto difficile. Ma fattibile. Si, la sampdoria ha le car ...

Palermo-Sampdoria, l’Osservatorio decide sui tifosi: trasferta con limitazioni - palermo-sampdoria, l’Osservatorio decide sui tifosi: trasferta con limitazioni - L'Osservatorio deciderà sulla trasferta dei tifosi della sampdoria a palermo: possibile apertura solo a possessori di tessera del tifoso Manca poco allo scon ...