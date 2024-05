Samad - la recensione | L' inferno carcerario e le seconde generazioni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ladi, l'opera prima con cui Marco Santarelli racconta il microcosmo dellenel nostro paese tra carcere e voglia di riscatto. La radicalizzazione in carcere, il cortocircuito delledi immigrati del nostro paese, un conflitto dal sapore quasi shakespeariano che al suo esordio al lungometraggio di finzione Marco Santarelli decide di raccontare attraverso il filtro del dramma, in sala dal 13 maggio, ripercorre, offrendone una sintesi, le esperienze passate del regista e i temi che attraversano i suoi lavori precedenti, tutti documentari come Milleunanotte, Dustur (Costituzione), I Nostri, Scuola media, che esplorano microcosmi e temi diversi: quello della scuola nella periferia ...