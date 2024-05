Salone del libro - oltre duemila persone allo stand Camera Otto gli eventi Distribuiti i testi della Costituzione

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 13 maggio 2024) TORINO – Sonoleaccoltespaziodei deputati al 36°deldi Torino, che si concluderà oggi. Nellodel Ministero dell’istruzione e del merito, dove Montecitorio ha una propria area dedicata, in questi giorni sono statial pubblico la, le pubblicazioni e le brochure L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Iuav per la Giornatamemoria: martedì 23 gennaio la conferenza “La città ermetica” Montecitorio a Porte Aperte, aprono le prenotazioni per la visita del 4 febbraio Movimento Cristiano Lavoratori, al via a Roma ...