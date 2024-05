Salerno - guasto alla fontanella d’acqua sul Lungomare

(Di lunedì 13 maggio 2024) Unche non si riesce a riparare e che è ormai in corso da vario tempo. A, da almeno quarantott’ore, come segnalato e documentato tramite fotografia nella giornata di ieri da un abitante del luogo, lasituata di fronte alle Poste centrali zampilla senza soluzione di continuità. Lasi trova sul, all’altezza del palazzo delle Poste. Vi sono già state molte sollecitazioni e pressioni per intervenire nel tempo più breve e nel miglior modo possibile. Infatti, il problema è rappresentato soprattutto dallo sprecoinutile che si intercorre ormai da due giorni, e che rappresenta un vero e proprio problema per tutta la popolazione die per la sua rete idrica. Segui ZON.IT su Google News.

Lungomare Salerno, spreco d’acqua per la fontanella di fronte alle Poste centrali - Lungomare salerno, spreco d’acqua per la fontanella di fronte alle Poste centrali - StampaL’acqua zampilla, senza soluzione di continuità, da almeno quarantott’ore. E’ guasta – come ha segnalato e documentato, con una foto scattata nella giornata di ieri, un lettore alla redazione di ...

Sbarcheranno a Napoli gli 87 naufraghi soccorsi da Life Support - Sbarcheranno a Napoli gli 87 naufraghi soccorsi da Life Support - È previsto lunedì 6 maggio, intorno a mezzogiorno, l’approdo al molo 21 del porto di Napoli della Life Support, la nave di ricerca e soccorso di Emergency con a bordo gli 87 naufraghi tratti in salvo ...

Salerno, guasto alla rete internet alla zona industriale: forti disagi - salerno, guasto alla rete internet alla zona industriale: forti disagi - StampaUn guasto sulla linea internet ha creato non pochi disagi nella zona industriale di salerno. Dalle 15.30 fino alle 18.00 assenza di rete in via Terre Risaie con molte aziende ed attività in gros ...