Salernitana vs Hellas Verona | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 13 maggio 2024) Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I gialloblù confidano nel successo per avvicinarsi alla salvezza contro i granata già retrocessi.vssi giocherà lunedì 20 maggio 2024 alle ore 18VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Pareggiando sul campo della Juventus, i granata sono riusciti a spezzare una striscia negativa che durava da cinque turni con altrettante sconfitte consecutivi. Malgrado ciò, la squadra di Colantuono non ha evitato una retrocessione che comunque è apparsa meritata I gialloblù non sono ancora salvi avendo soltanto due punti di vantaggio sulla zona retrocessione. La squadra di Baroni nelle ultime cinque giornate ha ottenuto sette punti, il che fa ben sperare per ...

