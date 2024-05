Saily - cos’è e come funziona il nuovo servizio eSIM internazionale

Al via il nuovo Piano per gli asili nido - Valditara : "Servizio fondamentale" La più gravosa emergenza del nostro Paese. Per anni sottovalutata da intellettuali ed analisti. La soluzione della crisi della natalità in Italia è un passaggio chiave per il futuro stesso nello Stivale. Il centrodestra, consapevole che cancellare ...

Asili nido – Al via il nuovo piano da 734 - 9 mln di euro. Il ministro : “Il nostro obiettivo è ampliare un servizio fondamentale per ridurre le disparità” Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per un nuovo piano per gli Asili nido del valore di 734,9 milioni di euro. Asili nido, al via il nuovo piano, che punta ad incrementare i posti per migliorare ...