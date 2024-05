Sai perché appaiono le sagome di uccelli sulle barriere antirumore delle autostrade? Il motivo scientifico

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 13 maggio 2024) Chiunque abbia percorso almeno una volta l’autostrada avrà potuto notare ledilungo leo i binari della ferrovia. Essi sono fondamentali per proteggere la fauna selvatica. Cosa sono le? Prima di entrare nello specifico della funzionedi, è necessario spiegare cosa sono e a cosa servono le. Esse sono dei pannelli fonoassorbenti e fonoisolanti che vengono assemblati per limitare l’inquinamento acustico nelle vicinanze di un’autostrada, in quei ...