Sacchi difende il Milan | 'Pioli 2° e proprietà coi conti in ordine La protesta? Mi ha sorpreso'

Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan , ha parlato in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' dei rossoneri. Ecco la sua opinione su tanti temi

Parata di stelle dello sport a Jesi per il "Cesarini": grande attesa per il Ct Spalletti. Premiato anche il Corriere Adriatico TUTTI I RICONOSCIMENTI - Parata di stelle dello sport a Jesi per il "Cesarini": grande attesa per il Ct Spalletti. Premiato anche il Corriere Adriatico TUTTI I RICONOSCIMENTI - JESI A due giornate dal termine del campionato di Serie A, grande attesa per conoscere il nome del Calciatore di Serie A vincitore del Premio Cesarini 23/24 giunto alla sua nona edizione. Si ...

Sacchi: “Milan, la società deve fare come fece Berlusconi con me…” - sacchi: “milan, la società deve fare come fece Berlusconi con me…” - Proprio della panchina rossonera ha parlato l’ex allenatore Arrigo sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello ... Ma più del profilo conterà un’altra cosa, ciò è che il milan decida convinto e che ...

Arrigo Sacchi difende il Milan: “Contestazione dei tifosi esagerata” - Arrigo sacchi difende il milan: “Contestazione dei tifosi esagerata” - Il milan si appresta a incassare un secondo posto e tanti rimpianti. I rossoneri si aspettavano una stagione diversa ma sacchi difende Pioli.